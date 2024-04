Christophe Dabin réélu à la tête du CTOS

Pas de réelle surprise ce samedi, lors de l’élection du président du Comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie tenue à la mairie de Nouméa. Avec la seule liste déposée, le président sortant Christophe Dabin a été réélu pour quatre ans.

Il fédère 45 ligues sportives et plus de 60 000 licenciés. Le Comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie renouvelait son bureau exécutif, ce samedi. Une élection tenue à la mairie de Nouméa.

Sans grande surprise avec la seule liste déposée, Christophe Dabin, élu en 2020 à la tête du CTOS est reconduit pour quatre ans. Il s'agit de son deuxième mandat.

Un scrutin mené dans une ambiance plus décontractée qu’en 2020. À cette époque, la liste opposante de Paul Poaniewa avait déposé un recours suite aux résultats. Pointant du doigt “l’insincérité du scrutin”.

Plus d'informations à venir. Christophe Dabin sera l'invité de notre journal de la mi-journée, ce dimanche 28 avril 2024.