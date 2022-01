Cinq avocates ont prêté serment à Nouméa

Le barreau de Nouméa accueille cinq avocates. Les jeunes femmes ont prêté serment ce mercredi matin devant le tribunal.

Martine Nollet, avec Françoise Tromeur •

Cinq nouvelles avocates vont pouvoir plaider en Calédonie. Cinq jeunes femmes qui ont prêté le traditionnel serment, ce mercredi matin, au tribunal de Nouméa : jurer d’exercer cette fonction avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.

"Un grand jour"

Une reconnaissance, et une émotion, partagée avec famille et amis. "On est cinq futures consœurs, et on ressent une certaine fierté à être cinq femmes à prêter serment à Nouméa", a réagi Sophie Bretegnier au micro de NC la 1ère, alors que Constance Geffriaud s’écriait : "Ça y est ! On est avocates ! C’est un grand jour ! Une grande joie, que du bonheur, et demain, je serai déjà au tribunal."

Réactions d'avocates qui ont prêté serment à Nouméa, recueillies par Martine Nollet

A retrouver au journal radio de 17 heures et au JT de 19h30