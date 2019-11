Circulation modifiée au centre-ville de Nouméa

F.T. •

©Mairie de Nouméa ...

A partir de ce lundi et toute la semaine, à Nouméa, on ne roulera que sur une voie entre la rue de l’Alma et la rue Anatole-France de 20 heures à 5 heures du matin. Le temps de faire les travaux qui déboucheront sur un changement définitif du sens de circulation au niveau de la rue du général Mangin (celle qui passe entre l’hôtel de ville et la place des Cocotiers) : cette portion passera à. Le but, pour la mairie, étant d’améliorer la circulation en centre-ville.