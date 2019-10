Le collège de Magenta célèbre ses 40 ans dans l'émotion

© Lizzie Carboni

« Çà me manque quelquefois »

La nostalgie autour des anciennes fiches

LES 40 ANS DU COLLEGE DE MAGENTA

Ils ont tenu à remercier leurs chefs d’établissement, qui se sont succédés à la tête du collège de Magenta depuis 1979. Un honneur pour François Montchanin, proviseur dévoué à la cause de ses élèves de 2003 à 2007.« C’est me remémorer toutes les bonnes années que j’ai passées ici, de travail, d’efforts, mais toujours avec une équipe, que ce soit les agents de service, que ce soit les personnels de cuisine, les personnels de vie scolaire, et puis les professeurs, tout çà dans l’intérêt des élèves. Je pense que c’est véritablement un état d’esprit très particulier où chacun prend à coeur sa tâche dans l’intérêt unique de l’élève ».C’est avec une émotion toute particulière que Christine Colomina, membre du secrétariat pendant plus de vingt ans, est de retour au cœur de l’établissement. Elle l’a quitté pour partir à la retraite il y a deux ans.« C’est avec un gros pincement au coeur que je suis revenue dans mes murs. C’est vrai que çà me manque quelquefois. C’est très émouvant de revenir. J’ai passé des très bons moments ici. »Du côté des anciens élèves, c’est la nostalgie qui l’emporte également. Tous se sont réunis autour des anciennes fiches de secrétariat qu’ils ont pu consulter, afin de se remémorer de bons souvenirs.Un joli moment de partage célébré en grande pompe par les nouveaux élèves, qui ont de leur côté proposé diverses animations. Danses océaniennes et européennes, ateliers identification des professeurs à partir d’anciennes images, inauguration de la sculpture de la médiation…Le collège de Magenta avait ouvert ses portes le 1er mars 1979. Il comptait alors 375 élèves, de 6ème et de 5ème uniquement pour cette première année.