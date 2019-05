Roch Wamytan de l'UC-FLNKS élu président du Congrès grâce à l'Eveil océanien

Le temps est venu d'imprimer dans ce pays du Pacifique le sceau historique du marqueur océanien au niveau culturel, social, économique.

[MISE A JOUR DE 17 HEURES]La surprise n'en était peut-être pas une pour tous les élus de l'hémicycle, à entendre les paroles de Roch Wamytan dès l'annonce de son élection au «perchoir» du Congrès (annonce faite par lui-même, en tant que doyen de l'assemblée). De suite, l'ancien chef de groupe UC, FLNKS et Nationalistes a évoqué une élection qui doit être marquée du «sceau historique du marqueur océanien».«La majorité qui m'a porté à la présidence ce matin est une majorité océanienne», a déclaré le successeur de Gaël Yanno. «C'est une première dans l'histoire de notre pays. Et il est temps que les Océaniens, qui entretiennent des relations d'échanges millénaires dans cette partie occidentale du grand océan Pacifique, mais qui ont été séparés par les frontières de la colonisation et artificiellement opposés, se retrouvent aujourd'hui autour des valeurs culturelles ancestrales. Et qu'ils puissent les partager avec toutes les populations qui vivent ici dans ce pays océanien, leur pays d'adoption.Océanien comme L'Eveil océanien qui a visiblement permis l'élection du leader indépendatiste à la présidence du Congrès. Roch Wamytan, 68 ans, a obtenu la majorité absolue nécessaire dès le second tour: 29 voix. Ce qui correspond à celles de son groupe, de l'Uni, de l'élu Parti travailliste Louis Kotra Uregei siégeant en non-inscrit mais surtout des trois élus Eveil océanien.Magali Manuohalalo, la candidate présentée par Calédonie ensemble, a reçu 25 suffrages. Voilà qui coïncide avec ceux de son mouvement, de l'Avenir en confiance et de l'ex-CE Nicolas Metzdorf.L'Eveil océanien s'affiche ainsi dans la lignée de la philosophie qu'il a proclamée tout au long de la campagne: être «capitaine de son destin». Au premier tour de scrutin, le jeune parti wallisien et futunien a d'ailleurs présenté une candidate à la présidence du Congrès. Celle de son élue non-inscrite Veylma Falaeo, qui a eu trois suffrages en sa faveur.Roch Wamytan en décomptait alors 25, avec un bulletin blanc qui évoquait la position de Louis Kotra Uregei, et tandis que Magali Manuohalalo en rassemblait également 25.Ce résultat a fait en tout cas l'effet d'un coup de tonnerre, côté non indépendantiste, qui s'attendait à obtenir le perchoir grâce à l'union des groupes loyalistes, l'apport de Nicolas Metzdorf et le renfort des trois Eveil océanien. Rappelons que Roch Wamytan connaît bien la fonction pour l'avoir déjà exercée à trois reprises, entre 2011 et 2014. Et qu'il est le grand chef du district de Pont-des-Français, dont la tribu de Saint-Louis.Par la suite, l'élection aux vice-présidences lors d'un scrutin de listes a de nouveau été marquée par le soutien de l'Eveil océanien aux candidats indépendantistes. A noter que Milakulo Tukumuli et ses deux colisitiers ne pouvaient pas y prétendre, faute de faire partie d'un groupe.Premier vice-président, Jean Creugnet (UNI).Deuxième vice-présidente, Pascale Montagnat (Avenir en confiance).Troisième vice-président, Sylvain Pabouty (UC, FLNKS et Nationalistes).Quatrième vice-présidente, Sonia Backès (l'Avenir en confiance).Cinquième vice-présidente, Wali Wahetra (UNI).Sixième vice-présidente, Annie Qaeze (Calédonie ensemble).Septième vice-présidente, Henriette Tidjine-Hmae (UC, FLNKS et Nationalistes).Huitième vice-président, Gil Brial (l'Avenir en confiance).Les deux secrétaires sont Isabelle Kaloï-Bearune de l’UC-FLNKS et Alesio Saliga de l’Avenir en confiance.Les questeurs sont Nadia Heo de l’UNI et Virginie Ruffenach de l’Avenir en confiance.L'installation de la très importante commission permanente a elle aussi vu la présidence revenir à une figure indépendantiste. En l'occurrence Caroline Machoro-Reignier. Philippe Michel est vice-président et Sylvain Pabouty, secrétaire. Ce mini-Congrès, dont les membres ont été élus à la mi-journée, compte six indépendantistes et cinq non indépendantistes :- Philippe Michel (Calédonie Ensemble),- Sonia Backès (l'Avenir en confiance),- Philippe Blaise (l'Avenir en confiance),- Isabelle Champmoreau (l'Avenir en confiance),- Yoann Lecourieux (l'Avenir en confiance),- Caroline Machoro-Reignier (UC, FLNKS et Nationalistes),- Louis Mapou (UNI),- Mathias Waneux (UC, FLNKS et Nationalistes),- Ithupane Tieoue (UNI),- Sylvain Pabouty (UC, FLNKS et Nationalistes),- Jean-Pierre Djaiwé (UNI).La nouvelle composition du Congrès peut être retrouvée sur le site de l'institution