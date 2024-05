Crise en Nouvelle-Calédonie : après une vidéo de violence policière, une enquête ouverte

Partager :

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. On y voit un policier frapper violemment un homme arrêté, déjà maîtrisé et à terre. Le parquet indique ce soir qu'une enquête est ouverte pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et non assistance à personne en péril, mettant en cause trois agents de la police municipale de Nouméa.

Le parquet annonce qu'il a procédé à des vérifications sur l'authenticité de l'enregistrement audiovisuel. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, "représentant un membre des forces de sécurité porter un violent coup de pied à la tête d'une personne, en position assise sur le sol, venant d'être interpellée". Trois agents de la police municipale mis en cause Selon le procureur de la République Yves Dupas, les premières investigations "permettent d'établir que cette scène de violence s'est déroulée au cours de la nuit du 25 au 26 mai, au 6e Km, face à l'établissement 'la Cave', à l'issue de l'interpellation de plusieurs auteurs présumés d'une tentative de vol". Une enquête est donc ouverte, pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et non assistance à personne en péril. Des faits qui mettent en cause trois agents de la police municipale de Nouméa. C'est la direction de la police municipale qui a adressé un signalement au procureur de la République assure-t-il, "à titre de dénonciation, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale". Le procureur l'assure, "cette procédure sera traitée avec toute la rigueur attendue, s'agissant de faits présumés de violences illégitimes de la part d'agents chargés de mission de police administrative et judiciaire". Il s'agit de la première procédure diligentée pour ce type de faits, depuis le début de la crise en Nouvelle-Calédonie. La victime, doit quant à elle, être contactée par les enquêteurs pour passer un examen médical et en savoir plus sur son état de santé.

