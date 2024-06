Crise en Nouvelle-Calédonie : le réseau de transports Tanéo suspendu "jusqu’à nouvel ordre"

La décision a été prise ce mercredi par le syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa. Les bus et le néobus du réseau Tanéo, ainsi que le transport scolaire opéré par la SCT, restent suspendus, faute de sécurité dans l’agglomération.

C’est une décision "difficile" mais nécessaire, précise le SMTU (syndicat mixte des transports urbains) dans un communiqué du 5 juin, annonçant la suspension du réseau Tanéo "jusqu'à nouvel ordre".

La priorité reste "la sécurité des voyageurs et du personnel de Tanéo". Or, les conditions actuelles ne sont réunies pour permettre au réseau de redémarrer normalement, estime le SMTU, qui rappelle que ses bus étaient déjà la cible de caillassage avant les émeutes.



Des stations Néobus saccagées

En cause : les problèmes de sécurité, les dégradations sur les axes routiers et les mauvaises conditions d’accès à certaines zones de l’agglomération "qui perdurent et évoluent sans cesse".

Depuis le 13 mai au soir, plus aucun bus Tanéo ne circule dans l'agglomération nouméenne. Le réseau a par ailleurs subi d'importantes dégradations aussi bien sur son mobilier urbain que sur la voirie. "Les stations, les équipements et les bornes de rechargement mises à disposition des voyageurs le long de l'axe Néobus ont été saccagés et pillés", déplore le SMTU.





35 000 usagers pénalisés

Le syndicat mixte des transports urbains estime déjà à un milliard de francs le montant des dégats. Un chiffre qui reste provisoire. Le SMTU souligne que le réseau ne pourra redémarrer que lorsque les conditions de sécurité seront garanties mais il précise aussi que ce réseau "sera très différent de celui d'avant le 13 mai 2024".

La suspension des transports en commun de l'agglomération, depuis le début des émeutes, pénalise de nombreux Calédoniens. Près de 35 000 usagers voyagent chaque jour sur l'une des 31 lignes de bus ou des 15 lignes de transport scolaire du réseau Tanéo.