Déposer plainte dans les hôpitaux et dispensaires, désormais possible

Le « dépôt de plainte simplifiée » officiellement mis en place en Nouvelle-Calédonie. Les présidents des trois provinces et les directeurs des hôpitaux et cliniques du territoire ont approuvé le dispositif, qui est donc opérationnel. Concrètement, les victimes de violences intra-familiales pourront désormais porter plainte dans les hôpitaux et les dispensaires.

Valentin Deleforterie (Jean-Louis Koroma) •

Quelle que soit la structure médicale, les victimes auront à présent accès au DPS, le dispositif de plainte simplifiée. S’il constate des blessures se rattachant à des violences, le personnel des hôpitaux, dispensaires et cliniques devra systématiquement mettre à disposition ce formulaire. Le document se présente sous une forme simple. La plaignante n’a qu’à remplir les cases qui correspondent à son cas et indiquer le nom de l’auteur des violences. Il faut bien sûr au préalable que la victime accepte de porter plainte et qu’elle n’en ait pas déjà déposé une autre auprès de la police ou de la gendarmerie. Son formulaire est alors pris en compte, je cite, « dans des délais rapides ». La procédure déclenche dans la foulée une enquête pénale. La généralisation de ce DPS est censée permettre à terme d’améliorer la réponse apportée aux victimes. Une mesure attendue de longue date puisqu’elle avait été annoncée lors du Grenelle contre les violences conjugales, il y a bientôt 3 ans. Présentation avec Valentin Deleforterie : DPS, Dépôt de plainte simplifié, officiel - Valentin Deleforterie

partager l'article