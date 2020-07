Deux ans de prison pour avoir agressé le président du tribunal

Le président du tribunal correctionnel agressé en pleine audience, ce n'était jamais arrivé, en Nouvelle-Calédonie. Pour avoir blessé le magistrat en lui jetant un téléphone portable à la tête, avant-hier, un homme de vingt ans a été condamné à dix mois de prison ferme et quatorze mois de sursis.

Natacha Lassauce-Cognard et Alix Madec, avec F.T. •