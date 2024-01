Eva et Gabriel, les prénoms les plus donnés à Nouméa en 2023

Partager :

Le hit parade des prénoms donnés aux bébés nés en 2023 à Nouméa confirme le succès de ces deux prénoms : Eva pour les filles et Gabriel, pour les garçons, sont les plus populaires. Et ce n'est pas la première année.

499 petites filles et 563 petits garçons ont vu le jour à Nouméa en 2023. 1 062 bébés, c'est un peu moins qu'en 2022 et ses 1 194 naissances sur la capitale. Une tendance à la baisse amorcée depuis 2016, et la création du Médipole. Le palmarès des ,prénoms 2023 à Nouméa. • ©mairie de Nouméa Une autre tendance qui se confirme c'est le succès de certains prénoms donnés aux enfants sur la capitale. Comme en 2021, Eva reporte la palme du prénom le plus attribué à une petite fille en 2023. Et Gabriel, comme en 2021, est en tête du classement des garçons. En 2022, il était en deuxième position, alors qu'Eva, étrangement, avait disparu du top 10... Notons également que les prénoms courts ont la cote, chez les filles comme chez les garçons... Le top 10 des prénoms en 2021-2022 à Nouméa. • ©Mairie de Nouméa

