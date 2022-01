Eva et Gabriel : les prénoms plébiscités par les parents en 2021

Comme tous les ans, la ville de Nouméa recense les prénoms les plus donnés aux bébés nés dans l'année. En 2021, ce sont Eva et Gabriel qui montent sur la première marche du podium.

Stéphanie Chenais •

Chaque année a son lot de prénoms à la mode. En 2021, Chez les garçons c'est Gabriel qui s'impose, avec cinq petits garçons nés à Nouméa. Gabriel qui était déjà dans les classements des deux années précédentes et qui est suivi de Maël et Léo en 2021.

Prénoms 2021 • ©Ville de Nouméa

Côté filles, c'est Eva qui décroche la première place, haut la main, avec huit petites filles nées à Nouméa. Un prénom qui n'était pas dans le top 10 les deux années passées. Lila et Ambre prennent respectivement la deuxième et la troisième place.

Et chez les filles • ©Ville de Nouméa

L'an dernier, les préférences des parents allaient vers Théo et Emma, et en 2019, on retrouvait Ethan et Marie à la première place.