Le festival Caledonia +687 ce weekend à Nouméa

La septième édition du festival se déroule place de la Marne tout le week-end. Cette édition célèbre le 32e anniversaire de la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. L’occasion de rassembler toutes les communautés du territoire, autour de la musique et des arts culinaires.

Alix Madec (CM) •

©Alix Madec

32ème anniversaire de la poignée de main

©Alix Madec

Les communautés rassemblées

©Alix Madec

©Alix Madec

Le mot d’ordre ce samedi sur la place de la Marne, c’est le vivre ensemble. La journée de festivités a débuté avec la prise de parole d’Isabelle Lafleur, empreinte d’une émotion particulière. A ses côtés, Marie-Claude Tjiabou, Hnadrune Yeiwene et Elie Poigoune.Tous célèbrent le 32ème anniversaire de la poignée de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. C’était le 26 juin 1988, à l’occasion de la signature des Accords de Matignon. Un acte symbolique qui marque la fin de la souffrance des événements des années 80.L’occasion pour les membres des deux familles de célébrer le geste historique et de mesurer le chemin parcouru.Les festivités se poursuivent place des cocotiers avec des danses et des concerts jusqu’à 18 h.Toutes les communautés sont à l’honneur, au sein de différents stands. Les mets wallisiens, vietnamiens, indonésiens, antillais et autres produits artisanaux locaux sont à découvrir jusqu’à demain.