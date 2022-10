Festival la Première séance : retrouvez le programme !

Footloose, les Aristochats, Laurel et Hardy en musique, ce sont quelques-uns des films visibles au festival de cinéma jeunesse la Première séance qui se déroule, à Nouméa, dès jeudi jusqu’au 22 octobre.

Au prix unique de 200 francs la place, les séances se remplissent vite. La billetterie pour le cinéma sera ouverte dès mardi midi au Rex, à Nouméa. Plus d'informations sur le site du festival. Des ateliers sont également proposés aux enfants.

L'interview d'Hélène Singer, programmatrice et coordinatrice du festival la Première séance au micro de Charlotte Mestre.

Le festival de cinéma jeunesse débute jeudi soir au Conservatoire de Musique avec un ciné-concert des Aristochats.

Comme chaque année, l’idée est d’initier les plus petits au grand écran et d’ouvrir leurs horizons grâce à des ateliers.

Ateliers Rex Cinéma

Samedis 15 et 22 octobre, de 14h à 17h30 en continu.

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Coloriage animé à partir de 3 ans

​Des coloriages interactifs qui se transforment en dessin animé comme par magie ! Une activité manuelle et ludique 2.0 pour toute la famille.

De 14h à 17h30 en continu le samedi 22 octobre. Inscription sur place.

Stop motion et incrustation sur fond vert à partir de 6 ans

Le stop motion permet de réaliser son film d’animation image par image sur tablette grâce à de nombreux décors, personnages et accessoires ! Un atelier familial créatif et facile d’accès. Découvrez également les effets spéciaux d'incrustation sur fond vert par les photos, vidéo ou court métrage.

De 14h à 17h30 en continu les samedis 15 et 22 octobre. Inscription sur place.

Les chouettes du cinéma à partir de 7 ans

​Pour fabriquer sa propre chouette du cinéma en papier découpé et qui pourra ensuite être animée en stop motion.

​Samedi 15 octobre de 13h30 à 14h30 ou de 14h45 à 15h45. Inscription par mail : la1ereseance@gmail.com

Reporters Rex TV à partir de 12 ans

L’équipe de la Rex TV réalise des reportages sur les temps forts du festival.

Samedi 15 et/ou jeudi 20 octobre de 14h à 17h. Inscription par mail à la demi-journée : la1ereseance@gmail.com

Éducation aux médias à partir de 10 ans

​Pour apprendre à analyser une information avant de la partager, avec une journaliste de Caledonia.

​Jeudi 20 octobre de 16h30 à 17h15. Inscription par mail : la1ereseance@gmail.com

Doublage à partir de 12 ans

L’occasion d’essayer le micro et de découvrir la technique du doublage et de la post-production sonore.

​Dimanche 16 octobre de 13h à 15h. Inscription par mail : la1ereseance@gmail.com

Avions en papier à partir de 7 ans

​L'enfant apprend à réaliser différents modèles d’avions en papier et à les faire voler le plus loin possible.

​Lundi 17 octobre de 15h30 à 16h30 et samedi 22 octobre de 13h30 à 14h30. Inscription par mail : la1ereseance@gmail.com

Souffle et voix à partir de 4 ans

Un moment de partage entre les enfants et les parents à la découverte des bienfaits de la respiration et du chant pour exprimer ses émotions.

Mercredi 19 octobre de 13h30 à 14h15 ou de 14h30 à 15h15. Inscription par mail : la1ereseance@gmail.com

Musique traditionnelle océanienne à partir de 4 ans

​Découverte des bambous pilonnant et du chant traditionnel.

​Mardi 18 octobre de 13h30 à 14h30 ou de 14h30 à 15h30. Inscription par mail : la1ereseance@gmail.com

Musique assistée par ordinateur à partir de 12 ans

Un atelier numérique pour apprendre à composer sa propre musique grâce à la MAO (Musique assistée par ordinateur).

​Jeudi 20 octobre de 13h30 à 14h30. Inscription par mail : la1ereseance@gmail.com