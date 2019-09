Fête de l'école calédonienne : une belle leçon de citoyenneté

© NC la 1ere Chant en nengone par la maternelle Les Dauphins.

Faire pousser un mur végétal

© NC la 1ere Le stand mur végétal du collège de Boulari.

Parcours civique

Micro-trottoir à la Fête de l'école calédonienne Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Très animé

FETE DE L'ECOLE CALEDONIENNE

, ce matin, dans les allées du centre culturel Tjibaou. Des enfants, des adolescents et de jeunes adultes vont et viennent en arborant les couleurs de leur établissement respectif. Une cinquantaine d’établissements en tout,, et de chacune des trois provinces. Avec la présence exceptionnelle de tout jeunes élèves : des écoliers en sections des petits, des moyens et des grands à la maternelle Les Dauphins du Vallon-Dore.Tout ce monde participe à la seconde Fête de l’école calédonienne, pour présenter au grand public leur projet qui va dans le sens de la citoyenneté. Des collégiens de Boulari élaborent un mur végétal. Leurs camarades de Louis-Leopold-Djiet sont descendus de Bourail pour présenter des plantes médicinales. Des collégiens de La Foa montrent leurs clips musicaux et d'autres, de Dumbéa-sur-mer, interpellent les visiteurs sur les fake news.Au niveau d'après, les élèves du lycée du Mont-Dore présentent leur webradio Hey hey . Ceux de Williama-Haudra ont misé sur la coiffure. Et ainsi de suite : plus de 1800 élèves étaient attendus pour faire connaître leur travail dans le cadre du parcours civique calédonien, allant de l’éducation morale et civique au développement durable, en passant par la santé ou encore les médias.Egalement au programme, chargé, de cette journée, des chants, des danses… et la pluie qui s’est quelque peu invitée.