FOL : un nouvel espace culturel et associatif à Nouméa début 2024

En cours, les travaux de construction du nouveau complexe de la FOL, progressent. Ce nouvel espace pourra accueillir les activités de la Fédération des oeuvres laïques mais aussi les associations et les visiteurs. Un chantier vert, respectueux des normes les plus strictes, qui sera aussi réalisé dans un délai très court.

Erik Dufour, Nicolas Fasquel (Loreleï Aubry) •

Déjà douze ans que la FOL a fermé ses portes. Beaucoup d'appels à la renaissance ont ponctué cette longue période mais le lieu va revivre sous une nouvelle forme : un espace culturel et associatif ouvert, qui promet d'être livré au début de l'année prochaine. "On avait un objectif qui était lié au contrat de développement qu'on avait passé avec l'Etat, avec des objectifs de livraison. Aujourd'hui on est un peu en retard sur ce qui était prévu mais on a bon espoir de livrer ce chantier à la rentrée prochaine" explique Nicolas Auteret, maître d'ouvrage délégué pour la province Sud.

"Un lieu de vie pour toutes les communautés"

Le lieu sera très ouvert et permettra de nombreuses activités dont le spectacle avec une salle de 80 places et plusieurs espaces extérieurs. L'architecte a voulu aussi réattribuer ce site symbolique à tous les Calédoniens.

L'idée c'était de recréer un lieu de vie pour toutes les communautés, les personnes de Nouvelle-Calédonie et autres, car on est en capacité d'accueillir des touristes, des petits trains, des bus, pour admirer la vue quasiment à 360° que l'on a sur Nouméa et les baies qui l'entourent. Ollivier Dalla Vecchia, architecte cabinet Archipel

Les équipes de la FOL impatientes de redéployer leurs actions

La FOL n'a jamais cessé ses actions sociales dans ses locaux de la Vallée-des-colons mais elle a hâte de retrouver un espace plus vaste pour redonner toute sa place à l'activité associative. Jean-Brice Peirano, directeur de la FOL développe : "la Fédération des oeuvres laïques du territoire c'est aussi cette dimension culturelle, de proximité, et aussi de vie associative. C'est à dire qu'on touche à la fois vacances loisirs mais aussi l'environnement, la culture, le handicap, la mixité, etc. Donc ce site va être de nouveau à disposition de la population et un outil pour nous pour redéployer l'action globale."

A la fin de l'été prochain, les Calédoniens pourront redécouvrir ce lieu à la vue unique sur la ville et le lagon.

Le reportage d'Erik Dufour et Nicolas Fasquel :