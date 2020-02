Franc succès pour la braderie de rentrée de la Croix-Rouge

La rentrée à petits prix et solidaire a séduit, ce samedi, au dock de la Croix-Rouge, du côté de Montravel.

Nouveaux dons

Dix vêtements ou cinq paires de chaussures pour 100 francs CFP, un classeur à 50 francs ou encore un cahier neuf à 10 francs, les prix étaient attractifs ce samedi matin, à Montravel. La Croix-Rouge y organisait sa braderie de rentrée. Vêtements, meubles, livres, fournitures scolaires… l’organisation a permis à de nombreuses familles de s’équiper avant la rentrée des classes. « C’est moins cher, que les fournitures scolaires normales, je suis venue en acheter pour ma fille », assure un visiteur.Le public était nombreux et les bénévoles mobilisés, de quoi faire de ce rendez-vous annuel une réussite pour l’organisation avec un triple avantage, explique Nathalie Vian, vice-présidente de la Croix-Rouge Nouvelle-Calédonie : « C’est surtout de l’action sociale parce que l’on vend dix effets pour 100 francs CFP. C’est vraiment hors concurrence et puis, ça nous permet de faire un peu de place dans le dock, pour pouvoir accueillir de nouveaux dons. Et puis ça nous apporte tout de même de l’argent qui va nous permettre de faire des actions sociales.»Durant toute la matinée, la braderie n’a pas désempli, la délégation territoriale de la Croix-Rouge va désormais pouvoir récupérer de nouveaux dons et penser aux prochaines actions.