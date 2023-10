Halloween à Nouméa : beaucoup de bonbons et peu de sorts

Maquillage et gourmandises gratuits, vampirodrome, aquamanoir hanté : à Nouméa les familles avaient le choix pour fêter halloween.

Rédactions de NC La 1ère (avec Julie Straboni) •

D'après les bruits qui courent, la tendance cette année était de se grimer en Mercredi Addams et Harry Potter. Certains parents, ayant opté pour des accoutrements différents, se sont retrouvés forts dépourvus, quand la veille du jour J il fallait changer de braquet et écumer les magasins de brousse à la recherche de lunettes rondes ou de main en plastique. Plus une seule panoplie de disponible, et de potentielles bouderies ou crises de larmes en dépendaient. Ailleurs, ça s'est plutôt bien passé.

Préparatifs

Avant de sortir sonner à toutes les portes du voisinage, certains se sont préparés à la maison. Même les plus petits ont participé.

Bébé d'halloween • ©ACL

A Nouméa, dans une galerie commerciale, pas mal de sorciers ou sorcières à l'ancienne : chapeau pointu et look noir total. Il fallait être ponctuel pour se faire maquiller, l'animation ne durait qu'une heure. Heureusement pour les retardataires, les bonbons étaient disponibles. Et pour en récupérer d'autres, il fallait glisser sa main dans des "boîtes mystère et sensorielles" (gélatineuses !).

Ce petit garçon a choisi : ça sera citrouille, et sur le bras s'il vous plaît • ©Julie Straboni / NC La 1ère

Décorations

A la baie des Citrons, des attelages macabres profitaient du coucher de soleil. Les araignées s'étaient semble-t-il donné rendez-vous dans le coin, envahissant bars et restaurants.

Attelage macabre à la baie des Citrons • ©Julie Straboni / NC La 1ère

Immersion

A l'aquarium, on a mis les petits plats dans les grands. Sur le thème du manoir hanté, les visiteurs déguisés faisaient peur aux poissons qui avaient vu leur décor évoluer. Des portraits de famille se transformaient en visages terrifiants.

Une galerie de portraits lugubre dans la salle du récif corallien • ©Julie Straboni / NC La 1ère

Des araignées sortaient brutalement des murs.

Des bébêtes inhabituelles à l'aquarium • ©Julie Straboni / NC La 1ère

Au bout de la déambulation, un spectacle sous le faré : "derrière toi !" criaient les enfants, pour prévenir de la présence de fantômes.

Le spectacle avait lieu toutes les 15 minutes à l'aquarium • ©Julie Straboni / NC La 1ère

La dernière célébration d'halloween datait de 2019 à l'aquarium. Cette année, 1 200 personnes avaient réservé leurs places, c'était complet. "Il restera des friandises jusqu'à la fin, vers 21 heures", promettait le directeur, Eric Backès.

Frisson

A l'hippodrome, une fête foraine a ravi les petits. Jeux, confiseries, tour des baies en "bus de l'horreur" : le frisson sucré était garanti.

Fin prêts • ©Karine Arroyo

Notre consœur Karine Arroyo, était en direct depuis ce qu'elle a qualifié de "vampirodrome" dans le journal de 19h30 :

Qui veut monter dans le bus ?

Vraiment effrayant ce bus ! • ©Karine Arroyo / NC La 1ère

Et pour la prochaine fois, n'oubliez pas qu'il existe la possibilité de louer des costumes !