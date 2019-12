Hommage aux victimes de la guerre d'Algérie, à Nouméa aussi

C.W. et F.T. •

Hommage a été rendu ce matin, place Bir Hakeim de Nouméa, «à toutes les femmes et à tous les hommes, civils ou militaires qui sont "morts pour la France" ou qui ont été victimes des tragédies de la guerre d'Algérie ou des combats au Maroc et en Tunisie». Les mots de Geneviève Darrieussecq, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, qui ont été lus par le représentant du haut-commissaire. Les autorités civiles et militaires se sont recueillies devant le monument aux morts et ont déposé plusieurs gerbes, pour marquer en Calédonie la Journée nationale en hommage aux victimes de la guerre d'Algérie.