Ils mettent la main à la pâte pour reprendre la pizzéria de leur père et ami

Un drame de la route, qui se transforme aujourd’hui en une jolie histoire de solidarité. Un mois après la mort brutale de leur père, dans un accident de voiture au col de la Pirogue, deux frères ont repris au pied levé l’entreprise de ce pizzaïolo bien connu de l’Anse-Vata, avec l’aide d’une salariée et d’un ami.

Le reportage de Coralie Cochin :

Réouverture de The Pizza

Enzo est un ancien salarié de la pizzeria. C'était aussi un proche. Quand il a appris la disparition de Dominique Dumortier, juste avant Noël, il n’a pas hésité à retourner aux fourneaux.

Il a disparu comme ça. On ne s'attendait pas à ça. Et maintenant, pour honorer sa perte, on met tous ensemble la main à la pâte.

- Enzo, ami de Dominique