Ils ont testé l'accès aux commerces de la «BD»

Les commerçants et restaurateurs de la «BD» ont été interrogés, ce matin. Est-ce que leur local est accessible par une rampe ? Les comptoirs sont-ils à hauteur d’un client polyhandicapé ? Tout un questionnaire de cet acabit a été rempli auprès deà la Baie-des-Citrons.C’est le quartier choisi cette année pour la Journée de l’accessibilité, organisée par l’association des ergothérapeutes de Nouvelle-Calédonie. Lesentre plusieurs équipes, constituées de personnes à mobilité réduite et de valides.Atteint d’une maladie dégénérative, Afetonio Teu se déplace en fauteuil roulant. Son groupe a enquêté à trois endroits. «Le commerce de sorbet est très adapté, le comptoir est à hauteur, énumère-t-il. Au niveau d’un des restaurants, je me bute à un léger petit contrebas à hauteur du comptoir qui lui, se trouve un peu plus loin de moi. Donc je suis obligé de tendre mon bras pour payer ce que je dois à la caissière.»L’établissement de ce restaurateur a pour sa part été bien noté. «à la clientèle qui vient, explique Frédéric. C’est sûr que toutes les chaises roulantes ne sont pas pareilles, ne sont pas à même hauteur… On adapte notre mobilier à leur convenance. Par exemple, si une chaise roulante est assez haute, on réhausse la table, pour que le client soit à son aise.»Tous les locaux ne sont pas adaptés. Sur les 25 boutiques et restaurants visités, un grand nombre n’avaits et despour être accessibles aux personnes handicapées. L’association des ergothérapeutes note tout de même une avancée par rapport aux années précédentes, avec unepour fauteuil roulant dans les commerces.A noter que les questionnaires nourriront. De quoi informer les touristes et les Calédoniens en situation de handicap des endroits où ils n’auront pas de difficultés à s’installer et à circuler.