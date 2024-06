Karim Ouni prend la direction par intérim du port autonome

Un nouveau directeur par intérim du port autonome a été nommé mercredi 5 juin, en séance du gouvernement. Il s'agit de Karim Ouni, directeur de la DITTT.

Le contrat de Brice Kiener, directeur du port autonome depuis avril 2023, n'a pas été renouvelé. L'activité du port était donc fortement dégradée. Et venait s'ajouter à la période de crise, que vit la Nouvelle-Calédonie.

Une situation complexe, vivement critiquée par la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, la Chambre de commerce et d'insdustrie, et Christopher Gygès, membre du gouvernement en charge de la transition énergétique, de l’économie numérique, de l'économie de la mer, du suivi des zones franches et du dialogue social.

Karim Ouni directeur par intérim pour un mois

Réuni en séance hebdomadaire ce mercredi 5 juin, le gouvernement a nommé Karim Ouni, directeur de la DITTT depuis juin 2023, en tant que directeur par intérim du port autonome.

Une mission qu'il a déjà débutée et qu'il va assurer pendant un mois, "le temps du recrutement du futur directeur".

Le directeur du port autonome est, selon les règles en vigueur, nommé par le président du conseil d'administration, actuellement Gilbert Tyuienon, qui est aussi l'un des porte-paroles du gouvernement.