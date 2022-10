La vigilance jaune se maintient, la table de l'amitié annulée

Tandis que les fortes pluies se poursuivent, l'événement en faveur du Téléthon est annulé ce samedi soir et reporté à dimanche midi.

Valentin Deleforterie (Noémie Dutertre) •

Finalement, la table de l’amitié ne se tiendra pas ce soir à partir de 18h à l'hippodrome de Nouméa. L’événement caritatif, organisé en faveur du Téléthon, est reporté à dimanche midi en raison de la pluie, au même endroit. 800 personnes y sont inscrites.

Vigilance jaune maintenue

A 16 heures, ce samedi, de fortes pluies et orages étaient toujours annoncés sur la moitié sud de la Grande Terre, Lifou, Maré et l'île des Pins et la vigilance jaune maintenue. Les risques d'averses orageuses s'atténueront au cours de la nuit de samedi à dimanche.