Le comité organisateur de la foire de Bourail annonce un show de rodéo en décembre à Nouméa

Annulée cette année, la foire de Bourail laissera place en décembre au "Royal Caledonia Show". Un évènement organisé à Nouméa et axé autour du rodéo.

A contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles. La foire de Bourail, dont l'annulation avait été annoncée fin septembre en raison de la situation sécuritaire, économique et sociale, laissera place cette année à un format inédit.

Réuni en conférence de presse ce jeudi matin, le comité organisateur a annoncé la tenue du "Royal Calédonia Show". L'évènement, prévu les 7 et 8 décembre prochains, se tiendra à l'hippodrome Henri Milliard de Nouméa. Deux rodéos seront proposés, le premier aura lieu le samedi soir et le second se tiendra le dimanche après-midi.

Des codes identiques

S'il n'a pas vocation à remplacer la foire de Bourail, "qui ne peut se tenir qu'à Bourail", le show s'apparente tout de même à une forme de compensation : il empruntera les codes qui ont fait le succès de l'incontournable rendez-vous rural.

"Un premier rodéo se fera en nocturne le samedi, puis un deuxième le dimanche en fin d'après-midi pour permettre au plus grand nombre de personnes d'assister à ce show", indique Enzo Tavergeux, l'un des vice-présidents du comité organisateur.

"On a repris une recette qui fonctionne : les plus beaux animaux du territoire seront présentés à l'hippodrome, on aura aussi de l'artisanat local, un concours de barbecue, des jeux équestres, un marché paysan, des manèges pour les enfants", détaille-t-il.

Un format inédit ?

"Dans l'histoire calédonienne, c'est le premier rodéo qui se tiendra à Nouméa", souligne de son côté le président du comité organisateur, Levay Roy. "On va aussi sensibiliser des gens qui ne seraient pas venus à la foire".

Un défi logistique de taille, puisqu'il faudra gérer un potentiel afflux de plusieurs milliers de personnes à Val Plaisance, dans un cadre bien plus restreint qu'à Bourail. Pour l'occasion, des parkings temporaires et gratuits ainsi qu'un système de navettes seront mis en place.

Le succès -ou non- du rendez-vous pourrait s'avérer déterminant pour la suite. En cas de belle affluence, le comité organisateur n'exclut pas de transformer l'évènement en rendez-vous annuel, même après le retour attendu de la foire de Bourail.