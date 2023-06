Le Pikinini festival fait rugir le centre Tjibaou

Après plusieurs années d'absence, le Pikinini festival, dédié à la jeunesse, a planté son décor pour deux jours au centre culturel Tjibaou de Nouméa. Avec une programmation dense, et la présence… d'un T-Rex.

Karine Arroyo et Lina Waka-Ceou, avec Françoise Tromeur •

Les parents ont vu Jurassic park. Leurs enfants, eux, ont vu, senti et touché un T-Rex australien. Une créature qui a sévi ce samedi après-midi, au Pikinini festival. "J’ai pensé que c’était génial", réagit une petit spectatrice présente au centre Tjibaou. "Sauf que c’était pas déguisé aux jambes."

L’oganisatrice explique la raison de cette impressionnante présence. "On regarde un peu les festivals jeune public à côté, raconte Catherine Dinevan C’est comme ça que j’ai vu qu’à Adelaïde, il y avait un festival jeune public et j’ai vu que les Erth’s prehistoric world étaient programmés. Je trouvais ça génial."

Je m’intéresse depuis longtemps à la marionnette et là, on est dans une ingénierie de manipulation vraiment intéressante. Je me suis dit [que] pour un retour de festival après quatre ans d’absence, c’était bien de frapper fort, avec des dinosaures. Catherine Dinevan, directrice du Pikinini festival

Dimanche, encore

L’éducation artistique et culturelle reste la signature de ce festival pour les "pikinini". Les enfants, en bichelamar. Mais les grands y trouvent aussi leur plaisir, comme le fait de les laisser vagabonder. "On compte bien rester jusqu’à ce soir tard", lance ce papa. Et rebelote ce dimanche, de 9h30 à la nuit tombée. Déambulation de dinosaure à 13 heures et 17h30, mais aussi multiples spectacles et ateliers dont certains sont gratuits et d'autres payants. Pour les infos pratiques, c'est par là.