L'agenda sorties du 2 au 8 juin: Pikinini festival, journée de l'Océan ou portes ouvertes à l’armée

Que faire ce week-end et la semaine prochaine en Nouvelle-Calédonie ? Tour d’horizon des événements culturels et festifs avec NC la 1ère. A Nouméa, le festival jeune public Pikinini fait son retour, au centre Tjibaou. La Journée mondiale de l'océan est encore relayée à la côte Blanche. Deux régiments ouvrent leurs portes au public, à Plum et Koumac. Moindou fête le palmier, avec rodéo à la clé.

Bonnes vacances de juin, pour celles et ceux qui en profiteront ! Elles s'ouvrent avec plusieurs rendez-vous à honorer en famille.

Le Pikinini festival revient, avec des dinosaures !

Sept ans, l’âge de raison ? En tout cas, septième édition, pour le Pikinini festival, et elle revient au centre Tjibaou. L’événement jeune public porté par la compagnie Les Kidams fait son retour “absence, pour raisons sanitaires”. Rendez-vous samedi 3 et dimanche 4 juin, sous le signe des arts visuels, mais aussi du bien-être pour les enfants et les familles. Un festival avec des dinosaures (australiens) qui déambulent, ceux du Erth’s prehistoric world.

Visuel pour annoncer l'édition 2023. • ©Festival Pikinini

Ils se plient même à un show flamboyant avec Art’i’flam, samedi soir. Une vingtaine de spectacles figurent à l’affiche : La Grande faim des petits rats, Les 10 petits doigts, Mila et sa mer, Histoire à nous, Dédé l’embrouille & son orgue de barbarie, Princesse laque, La Montagne des secrets, Let’s dance, veillée contes et légendes, Wanamatshow, danse du feu, performances aériennes…

Pikinini, c’est aussi une quinzaine d’ateliers, à partir de deux ans (éveil circassien ou musical, théâtre, arts plastiques, “respiroutine”, escape game chasse aux dragons, cerceau aérien, acroyoga, fabrication d’huile pailletée, danse suspendue, customisation de miroir de poche, peinture sur coquillage, découverte du massage shiatsu).

Ouverture du site à 9h30. Entrée payante (pass valable une journée : 3 100 F pour les moins de douze ans, gratuit pour les moins de deux ans, 3 500 F par adulte, 1 100 F par famille). Certains ateliers sont gratuits avec inscription sur place et d’autres, payants (de 1 000 F à 1 800 F). Billetterie ici.

Catherine Dinevan, fondatrice et directrice artistique des Kidams, était l'invitée de l'émission Plein cadre, le 24 mai, à retrouver ici.

Bienvenue au camp de Plum

Samedi 3 juin de 9 heures à 17 heures, "après cinq ans d’absence", le Rimap-NC renoue avec sa journée récréative au camp Broche de Plum, dans le Sud du Mont-Dore. "Devenez militaire le temps d’une visite", taquine le Régiment d’infanterie de marine du Pacifique. Pour se mettre dans cette ambiance, sauts en parachute, haka, démonstration de combat, de sauvetage et de cynotechnie (traduction, un binôme soldat-chien). Et puis, pour 200 F chacun, un parcours en vision nocturne et un en 4x4 ouverts à tous. Ou à destinations des enfants, le "parcours du sapeur" ainsi que les parcours commando, combattant, pompiers et cross fit.

Différents espaces vont mettre en avant les composantes de l’armée de terre : parachutistes - forces avancées ; commandement, véhicules et logistique avec le service de santé ; reconnaissance - combat du génie ; combat d’infanterie ; réserve. Avec exposition d’armes et de véhicules, "d’hier et d’aujourd’hui". Sans oublier un marché des artisans, pour la fête des Mères.

Le lieutenant-colonel François-Xavier Berthet, commandant en second du Rimap-NC, en parlait mercredi dans Plein cadre, à retrouver ici.

Au RSMA de Koumac, aussi

A l’autre bout de la Grande terre, le Régiment du service militaire adapté accueille le public à Koumac le même samedi 3 juin, de 8 heures à 22h30. Une journée portes ouvertes "pour les grands et les petits. Pendant que papa ou maman se renseigne sur les 24 formations professionnelles proposées par le régiment, les petits pourront s'amuser sur une des 18 activités mises en place !", imagine le RSMA. Il propose aussi un concert (gratuit) du chanteur Gulaan avec ses volontaires. Jeux pour enfants, restauration et navette gratuite depuis la gare routière.

L’océan se fête à la côte Blanche

Cinquième édition, pour la Journée mondiale de l’océan relayée à Nouméa par Pew Bertarelli ocean legacy et leurs partenaires. Comme l’an dernier, ça se passe au Centre d’activités nautiques de la côte Blanche. Samedi 3 juin, de 9 heures à 16 heures, on met le cap sur un rallye, des stands d'information, de l'immersion en réalité virtuelle, une visite du plantier Ricaudy, une expo de photo sous-marine. Et des activités nautiques gratuites (initiation de trente minutes au catamaran de sport, va'a, fun boat, laser, optimist, open 5.7, écho 90... ; inscription sur place).

Navettes gratuites entre le parking de la côte Blanche et le CAN entre 9 heures et 16 heures. Restauration sur place.

Sous les palmiers royaux, le rodéo

La petite commune de Moindou organise sa dixième fête du Palmier, dimanche 4 juin, de 8 heures à 15 heures. Avec le grand marché, l'expo-vente de palmier en tous genres, la démonstration de fun car, les jeux équestres et puis le rodéo.

Dans le genre naturel

Salon de l’horticulture, à Pouembout, vendredi 2 et samedi 3 juin, de 8 heures à 17 heures, par l'association Horti Neva, sur le parking de la salle omnisports (entrée, 100 F, à partir de douze ans ; service brouette et restauration). Une dix-septième édition en hommage à Larissa Martin.

Plantation de forêt sèche, à Nouméa, au parc de Ouémo, avec Calédoclean, samedi 3 juin à partir de 8 heures.

Pour la semaine de l'environnement au Mont-Dore, samedi 3 juin, atelier permaculture à Boulari, eu Centre d'éducation à l'environnement, de 8 heures à midi (inscriptions au 43 30 36 ou par message à environnement@ville-montdore.nc).

Fête de la Mer, à Poum, vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 juin, au village Shelloh.

Le retour des Très-courts

Revoilà un grand classique dans la programmation mondorienne, le festival des Très-courts, avec ses films de quatre minutes maximum qui font dans tous les genres et proviennent de divers pays. Des projections simultanées ont lieu au Petit théâtre de Boulari, dimanche 4 et lundi 5 juin (gratuit et ouvert à tous). Bande-annonce…

Sur les planches

Pièce de théâtre d'impro A Table, à Nouméa, au centre d’Art, par la compagnie La Claque, vendredi 2 juin à 20 heures, samedi 3 et dimanche 4 juin à 18 heures (à partir de huit ans ; durée, une heure trente ; tarif, 1 200 F à 2 000 F).

Sunset impro à Nouméa, au parc urbain de Sainte-Marie, samedi 3 juin, à 18 heures.

Spectacle de danse Yâlayu, par la compagnie Maado, au Mont-Dore, au centre culturel, vendredi 2 juin, à 20 heures, et samedi 3 juin, à 18 heures (tarif, 1 500 F à 2 500 F).

Spectacle Authenticité d’Elise Bourgin, à Nouméa, à Music station, jeudi 8 juin, de 19 heures à 21 heures (tarif, de 3 000 F à 9 000 F).





Concerts

Afro cuban jazz, à Nouméa, au Conservatoire de musique, vendredi 2 juin : complet .

. Do Dat Jump, à Nouméa, à la galerie Art factory, vendredi 2 juin, à 19 heures (entrée libre).

Baraka, à Nouméa, au Bout du monde, vendredi 2 juin à 19 heures.

Deuxième édition du "Kaneka au féminin", au Mont-Dore, au centre culturel, par l'association Pacific way, vendredi 9 et samedi 10 juin, à 19 heures (tarif, 3 000 F la soirée, 5 000 F le pass pour deux soirs).

Dimanche, c'est la fête des Mères

De nombreux rendez-vous sur le thème de la fête des Mères se proposent d'aider à boucler la quête du cadeau avant dimanche.

A la galerie les Halles de Magenta, à Nouméa, vendredi 2 et samedi 3 juin, de 7h30 à 19h30.

Au marché municipal du Mont-Dore, à Boulari, le samedi 3 juin, de 6 heures à 14 heures.

Au premier marché urbain de l'association AGEM, à Nouméa, à l’ancienne gare d’échange de Montravel, samedi 3 juin, de 7h30 à 14 heures.

Au Palm Beach market, à Nouméa, galerie Palm beach de l'Anse-Vata, samedi 3 juin, de 9 heures à 17h30.

A la galerie Port-Plaisance, à Nouméa, samedi 3 juin, de 9 heures à 18 heures.

Au grand marché nocturne, à Kalaa-Gomen, samedi 3 juin, de 13 heures à 19 heures.

Au marché broussard, à Païta, dimanche 4 juin, de 6 heures à midi.

Au marché de Tomo spécial fête des Mères et fête des Pères, à Boulouparis, au wharf de Tomo, dimanche 4 juin, de 7 heures à midi.

Autres marchés et vide-greniers

Marché aux halles de Dumbéa, spécial communautés, samedi 3 juin, de 7 heures à midi.

Vide-greniers de Bourail, à la halle des sports, samedi 3 juin, de 7 heures à 11h30.

Vide-greniers du centre-ville, à Nouméa, dimanche 4 juin, de 7 heures à 12h30.

Côté expos

"Carnaval des figures", par Jeanne, à Nouméa, à l'Art factory, du vendredi 2 au samedi 17 juin.

"De la mer à la mode", par les étudiants de l'école du Design, à Dumbéa, à la Micro-folie, du mercredi 7 au vendredi 16 juin. (Entré libre et gratuite).

"Droit à l"erreur", par Alejandra Rinck Ramirez, à Nouméa, à la galerie Lec lec tic, jusqu'au samedi 3 juin.

"Raconte-moi ton école", par la Direction diocésaine de l'enseignement catholique, à Païta, au Dock socioculturel, jusqu'au samedi 3 juin.

"Sensations", six artistes à la rencontre du collectionneur William Costes, à Nouméa, au château Hagen, jusqu’au samedi 24 juin.

"Forêt, au-delà du visible", à Nouméa, au centre Tjibaou, jusqu'au dimanche 25 juin.

“Transition”, de Maëva Bochin avec Sylvain Gaudenzi, à Nouméa, au Nakamal 21, jusqu’au mardi 11 juillet.

"Dù Nyùrä, ce qui brûle doucement", par François-Xavier Chanioux, à Nouméa, au centre Tjibaou, jusqu'au dimanche 10 septembre.

Mais aussi...

Evénement hip hop Cypher kings à Païta, au Dock socioculturel, samedi 3 juin, de 13 heures à 17 heures, par l'association Culture jam underground.

"Latino festival international 2023", à Nouméa, au Méridien, jusqu'au dimanche 4 juin. Cours de danse dispensés par sept artistes internationaux (Canada, Trinidad...), et sept professeurs de Calédonie (différentes formules tarifaires).

Rendez-vous du Big up, à Dumbéa, au parc de Koutio, mercredi 7 juin, à 18 heures (c’est le spécial parkour urbain qui a été reprogrammé : speed run, freestyle, show work, avec la Wolf Family et Wild barz).

Jeudi du centre-ville spécial Wallis et Futuna, à Nouméa, place des Cocotiers, le 8 juin, de 8h30 à 19 heures. Plus de 70 stands sont annoncés. Arsanat, gastronomie, dégustation de kava, musique, danse, ateliers, défilé…

Rencontre dédicace à Nouméa, à la librairie Calédo livres, samedi 3 juin, de 9h30 à 11h30, autour des Îliennes.

Vous êtes une structure culturelle ? Envoyez à NC la 1ère votre calendrier d'événements, à l'adresse infonc@francetv.fr ou à filinfoncla1ere@gmail.com