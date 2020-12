Les échecs, ce n'est pas une question d'âge

Echec et mat à la bibliothèque Bernheim ce week-end. Près de vingt enfants de 6 à 10 ans se sont retrouvés autour de ce jeu qui parait si compliqué pour les non-initiés, mais pas pour ces jeunes joueurs.

Mathieu Ruiz Barraud (S.C.) •

Comme n'importe quel jeu

Reportage échecs

Un atelier de découverte des échecs était proposé aux enfants samedi après-midi à la bibliothèque Bernheim. « Mon papy faisait beaucoup d'échecs, alors moi j'aimerais bien faire comme lui quand je serai vieux», raconte Ewen, qui a participé à cette rencontre.Une activité accessible à tout âge. « En fait un enfant n’a pas de préjugés. Lui, il voit un jeu tout court, comme n’importe quel jeu, les petits chevaux, les dames. On va leur apprendre au fur et à mesure, pas toutes les règles d’un coup, on va décomposer », explique Sylvain Giraud, qui animait cet atelier.