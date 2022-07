Les visiteurs au rendez-vous de la journée des Forces armées de la Nouvelle-Calédonie

Dix ans que l'événement n'avait pas eu lieu. La journée des FANC s'est déroulée, samedi 2 juillet, à Nouméa. La manifestation de grande ampleur visait à faire découvrir l'activité des unités militaires basées en Nouvelle-Calédonie. Visites, rencontres et démonstrations ont rythmé cette séquence.

Les danses et sourires des Aitos, fiers héritiers des corps expéditionnaires français du Pacifique ont donné le ton de la journée, samedi 2 juillet, à Nouméa. L'objectif était de créer du lien entre les militaires des Forces Armées en Nouvelle-Calédonie et la population.

"Le message, c'est d'abord de développer le lien armée-nation, de s'ancrer au sein de la population et de démontrer nos savoir-faire et de nous faire connaître de façon à ce que la population, tout en passant un bon moment de convivialité, puisse apprécier la réalité de notre métier", confirme le commissaire en chef Stéphane Minart, directeur du commissariat des FANC.

Une frégate, un Puma et un char

Pour cela, 400 militaires sont mobilisés. Tous ont à cœur de faire découvrir leur univers, comme la frégate de surveillance Vendémiaire ou encore de présenter leur matériel professionnel, comme un hélicoptère Puma ou un char de combat. "C'est bien parce que cela change. Ce n'est pas tout le temps dans l'année qu'il y a tout ça. C'est vraiment bien, ça nous fait découvrir", apprécie Laël Hervouët, un jeune visiteur.

Autres animations très prisées par le public : les démonstrations des techniques et savoir-faire, comme le groupe cynophile, basé au camp de Nandaï, à Bourail. "Ces chiens sont dangereux, il faut faire attention. Ils sont bien entraînés, cela se voit qu'ils obéissent à leur maître et qu'ils sont préparés à toutes les éventualités. Tout à l'heure, une personne avait un fusil et le chien n'a pas eu peur. Il a quand même attaqué", observe Fabrice Wauté, un adolescent. "Ce sont des aspects que nous n'avons pas l'habitude de voir et des actions en direct. C'est surtout impressionnant de voir la façon dont les chiens se comportent et comme ils obéissent", renchérit Noël Clerambour, un père de famille.

Les premiers secours

Moins spectaculaire, mais plus pacifique : les premiers secours aux blessés ont également séduit. "C'est très enrichissant. Si quelqu'un le fait, on sait comment réagir et ce qu'il faut faire puisque, dans ce cas, c'est nous qui sauvons la vie d'une personne avant que les pompiers arrivent", indique Eloane Le Maître, adolescente qui s'est employée sur un mannequin mis à disposition.

Qui sait, un jour peut-être, Eloane rejoindra les quelques 1 700 hommes et femmes qui composent les Forces Armées en Nouvelle Calédonie. L’objectif de cette journée est également de susciter des vocations.

