Lycée Jules Garnier : une meilleure transparence dans la gestion de l'APE

L'ancien président de l'association des parents d'élèves du lycée Jules Garnier, Jean-Paul Boyer, a dénoncé, le manque de transparence dans la gestion comptable de l'APE.Il a notamment alerté la brigade financière sur le retrait de somme importante d'un montant total d'environ 2 millions FCFP.Une enquête est en cours.Ce mardi matin devant le lycée Jules Garnier, Jean-Paul Boyer s'est entouré de quelques membres de l'APE et l'union de groupement des parents d'élèves (UGPE), demandant une meilleure gestion de l'association soit plus de transparence.Aucune assemblée générale n'a été convoquée depuis le début de l'année.Du côte de l'établissement, le proviseur rappelle les statuts de la loi 1901. Son rôle est limité à informer les parents d'élèves des décisions actées par le bureau. En aucun cas, le chef d'établissement a le pouvoir d'interférer dans la gestion de l'APE.Des propos recueillis par Lizzie Carboni et Claude Lindor