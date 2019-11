Une marche religieuse dans les rues de Nouméa

Marguerite Poigoune et F.T. •

«Défendre les valeurs chrétiennes»

A la «marche pour Jésus» 2019

©Marguerite Poigoune / NC la 1ere ...

[MISE A JOUR AVEC SON]Un cortège, une voix qui harangue au micro, de la musique, 500 à 700 personnes qui arpentent le «pavé» vêtues de rouge, jaune et blanc... Ce n'était pas une manifestation, ce samedi matin, dans le centre-ville de Nouméa. Mais une «marche pour Jésus» réunissant une dizaine d'églises et de communautés religieuses. Elle précédait un «festival chrétien» organisé dans l'après-midi et en soirée à Ko We Kara. Un culte est aussi prévu dimanche matin, même endroit, tandis qu’un concert était annoncé vendredi soir.Les participants sont venus de toute la Calédonie, avec pour motivation de «défendre les valeurs chrétiennes». Le cortège a marqué des arrêts au commissariat, au Congrès, au haussariat et à la mairie.