Une matinée dédiée aux droits des femmes

Diversité de témoignages

Propositions

Vers une charte

Quinze gouvernements de la Nouvelle-Calédonie entre 1999 et 2019, et seulement deux présidentes : c’est l’un des états de fait rappelés samedi matin au centre Tjibaou, au cours du séminaire sur les droits des femmes proposé par l’Uffo-NC. L’Union des femmes francophones d’Océanie Nouvelle-Calédonie avait pour but deoù les Calédoniennes ont encoredans le pays, et àà l’égard de leur sexe.Elue, cheffe d’entreprise, religieuse : la, d’origines très diverses, se sont montrées toutes aussi déterminées à faire avancer la place de la femme dans la société calédonienne. A travers différents ateliers de réflexion, chacune a pu raconter son vécu et les difficultés qu’elle a rencontrées. A l’image d’Inès Kouathé, qui a monté sa propre société en 2016.L’UFFO a retenu différentes propositions :- soutenir l’entreprenariat au féminin en créant unsur la difficulté des femmes à monter leur entreprise ;- instaurer laen matière d’action sociale;- accéder auxen politique;- redonner à la femme unedans la coutume…A l’issue de ces échanges, l’Uffo-Nouvelle-Calédonie compte créer une charte des femmes du pays, adossée à la charte régionale, qui serait ensuite remis aux élus à la fin de l’année. Ce séminaire prépare la rencontre annuelle qui se déroulera les 9, 10 et 11 septembre, à Nouméa.