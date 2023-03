Mobilisation contre la réforme du Ruamm: le mouvement va être durci ce vendredi, blocage annoncé de Nouméa

Le collectif Agissons solidaires annonce pour ce vendredi "la mise en place d’un blocage général de tous les accès de Nouméa auquel s’associeront tous les manifestants venant du Nord, du Sud et de l’Est du pays". Il continue le bras-de-fer pour obtenir le réexamen du projet de réformer le Ruamm proposé par l'Eveil océanien.

Françoise Tromeur •

Ça a le mérite d’être clair. Via un communiqué reçu dans nos messageries de journalistes à 17h43, le collectif Agissons solidaires a annoncé qu’il allait maintenir la pression, pour le troisième jour d’affilée, et qu’elle serait encore plus forte. "Les responsables du mouvement ont décidé ce soir de renforcer considérablement la mobilisation, demain [vendredi], par la mise en place d’un blocage général de tous les accès de Nouméa auquel s’associeront tous les manifestants venant du Nord, du Sud et de l’Est du pays." Après les difficultés qu'ont vécues ce jeudi de nombreux automobilistes, en plusieurs endroits de la Grande terre, avis de méga-galère pour ce 10 mars.

Prenez vos dispositions !

Agissons solidaires appelle d'ailleurs "l’ensemble des Calédoniens à prendre, dès ce soir, toutes leurs dispositions pour cette journée de demain. Nous savons les contraintes et les obligations de chacune et chacun et mesurons pleinement la gêne occasionnée par cette mobilisation. Nous portons cependant la conviction que ce combat est celui de tous les Calédoniens désireux d’un modèle social et économique à la fois juste, équilibré et durable", écrit le collectif.

"Premiers échanges" mais manque de "garantie"

Il signale que "des premiers échanges" ont eu lieu avec le Congrès. Les représentants d'Agissons solidaires ont fait savoir, disent-ils, "qu’ils étaient disposés à une rencontre dans la perspective de trouver une issue favorable à ce conflit. Toutefois, les conditions de cette rencontre demeurent identiques à celles annoncées par le collectif au cours de ces derniers jours. Il conviendra, en effet, d’avoir la certitude à l’issue de cet échange, que le projet de réforme du Ruamm fera l’objet d’un réexamen complet au sein d’un groupe de travail au format élargi et ouvert." C'est faute de garantie que la décision a été prise "de renforcer considérablement la mobilisation".

Eviter la clinique

Perturbations annoncées aussi à la clinique Kuindo-Magnin, ce vendredi. Sa fédération des médecins annonce un "rassemblement pacifiste et calme" à l'entrée de l'établissement, à partir de 7h30. En ajoutant que :

l'ensemble de l'activité des blocs opératoires sera suspendue sur la journée, ce vendredi.

les soins des patients hospitalisés seront maintenus, ainsi que l'activité de dialyse et de chimiothérapie.

le laboratoire et la radiologie ne seront pas impactés pour leur activité d'urgence et de suivi des patients hospitalisés.

les urgences ne seront pas fermées mais la fluidité des soins sera compromise par le mouvement de protestation.

la maternité sera ouverte pour accueillir les urgences.

Grève des médecins libéraux ?

Conclusion, demain, "il est recommandé, sauf urgence vitale ou personne déjà suivie à la clinique, de se rendre dans un autre établissement hospitalier en cas de nécessité". Par ailleurs, indique le communiqué diffusé cet après-midi : "Ce positionnement vient renforcer celui du Syndicat des médecins libéraux qui s'est déjà positionné contre la proposition actuelle de réforme du Ruamm. Une AG du SML se tient ce soir, y sera soumise la proposition d’une grève générale des médecins libéraux."