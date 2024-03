Nouméa : les bureaux de l'association Les Villages de Magenta cambriolés

À Nouméa, les bureaux de l’association Les Villages de Magenta ont été forcés et cambriolés dans la nuit de jeudi à vendredi. Une plainte a été déposée.

Consternation pour les employés de l’association Les villages de Magenta à leur arrivée dans leurs locaux, vendredi. Ils ont été cambriolés. "On a constaté que le volet roulant de notre salle de réunion avait été fracturé. En rentrant dans le bureau on s’est rendu compte que des individus y sont rentrés. Ils n’ont pas pu rester longtemps puisque l’alarme s’est déclenchée", relate Brieuc-Pierre Large, directeur de l’association. Ses membres participent toute l'année, à l'organisation de centres de loisirs sur le territoire.

Vols et dégradations

Depuis le dernier cambriolage en 2019, la sécurité dans les bureaux a été renforcée, avec l’installation d’alarmes. Mais les locaux ont une nouvelle fois été visités. "Ils ont visité un bureau, le mien. Et ils ont ouvert un tiroir dans lequel il y avait une caisse bleue, dans laquelle on met de la monnaie. Il n’y avait pas grand chose dedans. Ils ne sont pas repartis avec beaucoup d’argent. Ce qui est problématique, c’est qu’ils ont volé deux ou trois téléphones, qu’on avait en stock pour nos directeurs quand ils partent en centres ou en colos", poursuit le directeur de l’association.

Des vols mais aussi des dégradations, dont l’estimation n’a pas encore été réalisée. "Le volet roulant et la porte intérieure sont complètement détruits. On a sécurisé comme on pouvait pour le week-end, mais il va falloir tout faire réparer. C’est ça qui est problématique", regrette Brieuc-Pierre Large.

Les entreprises en charge des réparations sont attendues ce lundi sur site. Une plainte a été déposée. "L’identité judiciaire est venue tout de suite et a repéré au moins trois empreintes propres, assure le directeur de l'association. Il y a de bonnes chances qu’on arrive à trouver ceux qui sont rentrés."