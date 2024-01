Nouméa recherche treize nageurs-sauveteurs pour renforcer la surveillance de ses plages

Une nouvelle campagne de recrutement de nageurs-sauveteurs a été ouverte par la ville de Nouméa. Objectif : ouvrir un centre de surveillance et de sauvetage nautique au Ouen Toro et élargir le contrôle 7 jours sur 7 à la plage du château Royal.

En décembre, le conseil municipal de Nouméa a validé l'ouverture d’un nouveau centre de surveillance et de sauvetage nautique. Basé à la piscine du Ouen Toro, il doit être doté de treize nageurs-sauveteurs et de deux encadrants sapeurs-pompiers qui seront chargés de veiller tous les jours sur les deux plages les plus fréquentées de Nouméa : la baie des Citrons et le Château-Royal. Aujourd’hui, seule la baie des Citrons est surveillée sept jours sur sept. Par trois sapeurs-pompiers volontaires. La plage du Château-Royal, elle, l’est uniquement le week-end.

Une nouvelle campagne de recrutement a donc été lancée par la municipalité. L'embauche de treize nageurs-sauveteurs permettra de "professionnaliser cette fonction mais aussi d’améliorer la qualité des secours qui seront distribués”, souligne Géraldine Bourgoin, directrice du centre de secours de Nouméa.

Témoignage

Parmi les candidats, Lionel Rogueflot, un ancien sapeur-pompier qui exerçait dans l’Hexagone. Il est contractuel aux plages depuis un an. Sa mission : surveiller, secourir mais aussi effectuer de la prévention, “lorsque nous voyons des nageurs qui effectuent des gestes un peu dangereux pour eux et pour les autres”, décrit par exemple Lionel Rogueflot.

Les diplômes requis

Les Calédoniens peuvent candidater en ligne jusqu’au 26 janvier. Ils doivent disposer du brevet national de surveillance et de sauvetage aquatique, du diplôme de premiers secours en équipe de niveau 1 et du permis B. Le diplôme de premiers secours en équipe de niveau 2 et le permis mer, qui permet de conduire les embarcations, sont un plus. Les candidats retenus auront ensuite une semaine de formation, en mars, pour se familiariser avec leur environnement.

80 millions de francs ont été attribués par la municipalité au nouveau centre de surveillance et de sauvetage. Un budget qui permettra également d’investir dans une quatrième moto marine.