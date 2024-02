Nouméa : une opération "place nette" mobilise une trentaine d'agents de police contre le trafic de drogue

Une vaste opération antidrogue a été menée dans le quartier de Magenta ce jeudi. Des stupéfiants ont été saisis et des hommes interpellés.

Natacha Lassauce-Cognard, Laura Schintu (Loreleï Aubry) •

Ce matin, les habitants des tours de Magenta à Nouméa ont été surpris par le déploiement d’une trentaine d’agents de police dans leur quartier. Rapidement, une dizaine de personnes sont interpellées, et parmi elles, quatre individus en possession de produits illicites. Un homme se trouve en état d’ivresse.

Des points de deal qui "renforcent l'insécurité des familles"

Cette opération baptisée « place nette » répond aux instructions du ministre de l’Intérieur et des Outre-mers, Gérald Darmanin. Objectif affiché, taper fort dans la lutte contre les stupéfiants. Sur le Caillou, les tours de Magenta sont un lieu stratégique pour les trafiquants. Des activités qui influent nécessairement sur le quotidien des habitants.

"Ils trafiquent des produits qui créent des addictions parmi les jeunes et les moins jeunes. Toutes catégories sociales confondues. Ils viennent jour et nuit se servir. Ils sont aux pieds des tours et ça renforce l'insécurité des familles qui vivent dans ces tours" explique Louis Le Franc, Haut-Commissaire de la République.

Les trafics de drogue en augmentation

Au cours de cette opération, quatre hommes majeurs sont interpellés. Pour détention ou trafic de stupéfiants, ils encourent jusqu’à dix ans de prison. Tandis qu'ils ont été placés en garde à vue, l’enquête judiciaire débute. Pour le procureur de la République, il est essentiel de renforcer les actions de terrain pour freiner ces trafics, de plus en plus nombreux.

"Les délits de trafic de stupéfiants sont très clairement en augmentation" affirme Yves Dupas. "Nous avons renforcé le traitement judiciaire de ce type d'agissements délictueux, d'abord parce que ces produits sont toxiques, c'est un enjeu de santé publique, mais ce sont aussi des faits qui génèrent une économie sous terraine. Et on le voit bien, ces réseaux commencent à se structurer parce qu'il y a de la captation de revenus illicites. Tout cela nous conduit à renforcer le traitement judiciaire et amplifier nos enquêtes sur le terrain" conclut-il.