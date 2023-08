Nouvelle campagne d'abattage de requins à Nouméa à partir de ce lundi 21 août

La ville de Nouméa reprend les abattages de requins ce lundi 21 août. En conséquence, les activités nautiques sont de nouveau interdites jusqu'à la fin du mois.

Stéphanie Chenais •

Cinq jours de campagne et cinq jours de sauvergarde. La ville de Nouméa poursuit la campagne de régulation de requins tigres et bouledogues, aux abords des plages de Nouméa. Des abattages qui font suite aux attaques survenues à l'anse Vata en début d'année.

En conséquence, les activités nautiques seront à nouveau interdites à partir de ce lundi 21 août et ce jusqu'au 30 août sur l’ensemble des plans d’eau du littoral de Nouméa, ainsi qu’à l’Îlot Maître et l’île aux Canards. "À l’issue de cette nouvelle campagne de régulation, les activités nautiques pourront reprendre mais toujours aux risques et périls des usagers", rappelle la mairie.

La mairie de Nouméa rappelle d'ailleurs que la baignade est interdite sur l’ensemble des plages, à l’exception de la zone protégée située à la Baie des Citrons, qui est ouverte de 8h45 à 16 heures, du lundi au dimanche.





Encore quatre campagnes, jusqu'en décembre

Lors de la dernière campagne, du 17 au 21 juillet, trois requins tigres et neuf bouledogues ont été abattus autour de Nouméa. Après celle qui commence demain, il restera encore quatre campagnes d'ici la fin de l'année, voici les prochaines dates programmées :