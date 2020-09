Le pari de sensibiliser à travers la JDC

L'addiction à l'alcool dès le plus jeune âge, une réalité inquiétante qui a conduit le Centre du service national en Nouvelle-Calédonie à lui dédier une journée défense et citoyenneté.



Loreleï Aubry et Cédric Michaut (F.T.) •

C'est toujours les mêmes trucs. Ils parlent de tout, du SMA, de l'alcool, le cannabis. Qu'il faut pas trop consommer. Comme d'hab', quoi. C'est un discours que j'entends presque tout le temps.

Problèmes de société

Je pense que les images qu'ils nous montrent, de gens qui se font tabasser, ça peut aider. Je pense qu'il y a un vrai problème. Même moi, j'ai commencé à boire des bières, des trucs comme ça, jeune. C'est pas normal. Du coup, j'ai arrêté, mais voilà.

«Ils deviendront des ambassadeurs»

Uned'adolescents ou de jeunes adultes étaient convoqués à leur journée défense et citoyenneté, ce mardi, à Nouméa. Organisée au cercle des forces armées, la session a été axée sur les, notamment à l'alcool, carburant de toutes les violences en Calédonie. Intérêt, dans l'auditoire.Bien sûr, la JDC a pourpremière d'expliquer aux jeunes la légitimité de laet de les sensibiliser aux possibilités d'. Mais de grands problèmes de société, comme leshommes-femmes ou encore l', sont aussi régulièrement abordés.«Dix-sept ans, ce qui est l'âge moyen de nos jeunes, c'est l'âge où on prendde son rôle, à la fois de citoyen et d'adulte, et c'est le moment, peut-être, où on peutplein de personnes», pose le lieutenant-colonel Stéphane Louis, directeur du Centre de service national en Nouvelle-Calédonie. «Il faut les, absolument, de l'importance du fléau de l'alcool, de la drogue. Après, eux-mêmes deviendront des ambassadeurs de nos idées.»