Policiers blessés à Nouméa par un conducteur en fuite : le jeune homme sera jugé en mars

Un homme d'une vingtaine d'années devait comparaître devant le tribunal de Nouméa, ce mardi. Il est accusé d'avoir blessé six policiers vendredi dernier, en fonçant sur leurs véhicules avec une voiture volée. Son procès est renvoyé au 19 mars.

Natacha Lassauce-Cognard , avec Françoise Tromeur •

Six agents blessés, notamment aux cervicales, et six personnes interpellées. Durant la matinée du vendredi 16 février, une patrouille repère à Nouméa un véhicule transportant six personnes, qui va s'avérer volé. La police nationale déploie un dispositif pour l'intercepter, du côté du 4e-Km, à l'orée de Rivière-Salée. Intervention qui tourne mal quand le conducteur incriminé fait demi-tour pour tenter de s'enfuir et fonce en percutant un, puis deux, véhicules de police, ainsi qu'un usager en bord de route.

En attente d'expertise psychiatrique

Les cinq passagères seront interpellées, puis laissées libre. Le jeune homme qui était au volant, a, lui, été placé au Camp-Est en détention provisoire. Âgé d'une vingtaine d'années, connu de la justice, il devait être jugé ce mardi 20 février. Mais le procès a été renvoyé à sa demande, il est programmé le mardi 19 mars. Le prévenu est maintenu en détention. Une expertise psychiatrique est diligentée.