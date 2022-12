Port de la ceinture de sécurité : cinq séries de sketchs mis en ligne par l'association Prévention routière

« La ceinture, c’est pas pour décorer la voiture » : c’est le thème de la nouvelle campagne de sensibilisation de l’association Prévention routière. 67 Calédoniens sont morts sur les routes cette année, et plus de la moitié n’avait pas bouclé sa ceinture. Grâce à une aide financière de la province Sud, une série de sketchs a été réalisée sur le ton de l’humour. Ils sont en ligne.

Julie Straboni, Sylvie Hmeu et Lina Waka-Ceou (Jean-Louis Koroma) •

Sur 67 morts cette année, 57% concernent des jeunes entre 18 et 34 ans, et 58% ne portaient pas la ceinture. Le port de la ceinture était déjà un cheval de bataille en 2022 et l'association Prévention routière en a fait un objectif prioritaire pour 2023. L’association a candidaté dans le cadre du budget participatif 2022 de la province Sud. Kingtaz a de nouveau répondu présent, comme en 2020 quand il avait signé des parodies des « Simpsons » sur le thème de l’alcool et de « Fast & furious » sur celui du port de la ceinture de sécurité. Pour 2023, cinq séries de cinq sketchs réalisés sur le ton de l'humour ont été retenus. Ils sont en ligne sur les réseaux sociaux et l’association réfléchi à revoir leur format pour des diffusions dans les salles de cinéma et en télé. Cliquez ici pour en avoir un aperçu. Cette campagne a été présentée au cours d'une conférence de presse ce vendredi 16 décembre.

Le compte-rendu dans ce reportage signé par Sylvie Hmeun et Lina Waka-Ceou :