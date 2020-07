Un quatrième TEDx Nouméa qui en valait la peine

Diffuser des idées qui en valent la peine, c'est la raison d'être des conférences internationales TEDx. Environ 800 personnes ont assisté à la quatrième édition en Nouvelle-Calédonie samedi, au centre Tjibaou. Nous avons suivi un participant.

Caroline Antic-Martin, Laura Schintu et Carawiane Carawiane (F.T.) •

Je trouve que c'est une belle vitrine, avec une bonne équipe, qui prépare bien les gens. On a vraiment l'impression que ce sont des conférenciers professionnels qui sortent pendant la soirée.

- Alexandre Martinez, permaculteur et conférencier TEDx

De 80 candidats à treize lauréats

La première étape, c'est déjà d'aboutir à un super texte. On travaille les idées, l'articulation, etc. Une fois que le texte est calé, on travaille sur la forme. Là, c'est de la mise en scène. On va dans le détail de comment on doit bouger, comment on doit se servir de ses mains, à quel moment je respire... Plein de petits détails qui font que cette conférence va être captivante, et les idées vont bien passer.

- Guénolé Bouvet, co-organisateur et coach TEDx

Diffusion en ligne

Avoir de bonnes idées, c'est bien. Savoir les exposer face au public, c'est mieux... mais ça demande du travail. Durantmois, Alexandre Martinez s'est entraîné, à raison deheures par semaines, avec son coach Guénolé Bouvet . Objectif : présenter son projet dedans le cadre du TEDxNouméa.N'est pas conférencier TEDx qui veut. Cette année, les organisateurs ont reçucandidatures, auditionnépersonnes et en ont coachéespour le show final, une double soirée de deux sessions.Jour J, Alexandre s'apprête à affronter quelquepersonnes. Caroline Idoux lui prodigue les derniers conseils. Elle aussi a vécu ce moment, en novembre 2018, et n'est pas prête de l'oublier. Sa conférence «J'habite dans une grosse dame» a fait près d'un million de vues sur le net.... : les treize prestations de cette année seront disponibles d'ici quelques semaines sur Internet. Tous thèmes et pays confondus, les conférences Ted-X totalisent plus d'de vues par an.