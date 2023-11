Rentrée 2024 : inquiétude au collège Baudoux de Nouméa

Inquiets, les professeurs du collège Baudoux, à Nouméa. Selon eux, les conditions de la rentrée scolaire 2024 seraient dégradées. Ils ont rencontré le vice-rectorat la semaine dernière, mais maintenu un mouvement de grève prévu ce mercredi.

Ils se disent déterminés. Les professeurs du collège Baudoux, pointe de l'Artillerie, à Nouméa, estiment qu’une classe de sixième supplémentaire devrait ouvrir l’an prochain. "Pour l'instant, on est à plus de 29 élèves par classe. Certaines classes à trente. Sachant que la carte scolaire a évolué", pose Sylvain Boulanger, professeur d’espagnol. "On accueille de plus en plus d'élèves de Nouville, de Vallée-du-Tir… Ce qui est scandaleux, continue-t-il, c'est qu'aujourd'hui encore, on a refusé des inscriptions, donc on a largement de quoi ouvrir une division supplémentaire."

La classe prépa métiers doit fermer

Autre mesure dénoncée, la fermeture de la classe prépa métiers. Une section de troisième à effectif réduit. Vingt élèves maximum, qui ont des heures dédiées à la découverte professionnelle. "Avant ça s'appelait la troisième insertion", rappelle Audrey Guette, professeur d’histoire-géo. "On a toujours eu à Baudoux ce genre de dispositifs. Effectivement, ça demande beaucoup plus de moyens. Mais en même temps, ça permet à des élèves en difficulté scolaire de s'épanouir pleinement dans leur scolarité, et de ne pas se sentir en échec dans une classe de troisième générale où on les prépare pour el lycée général."

Pétition

La semaine dernière, une pétition a récolté plus 5 300 signatures. En majorité des professeurs et des parents d’élèves. L’an dernier, l’établissement Georges-Baudoux avait été menacé de fermeture, notamment pour des travaux de consolidation.

Contacté lundi, le vice-rectorat n’a pas répondu à nos demandes d’interview. Selon l’institution, les discussions sont toujours en cours.