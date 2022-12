Sécurité : le dispositif spécial du haut-commissariat pour la nuit du Nouvel an

Avec le retour à la normal après deux années consécutives marquées par les restrictions liées au Covid, la Nouvelle-Calédonie va connaître une nuit du Nouvel an plutôt agitée. Par mesure de sécurité, le haut-commissariat renforce la présence de l'ordre public et le fait savoir.

Alix Madec (Jean-Louis Koroma) •

Comme tous les pays du monde, la Nouvelle-Calédonie est en train de revivre après la paralysie ou en tout cas la morosité qu'avait entrainé les mesures restrictives liées au Covid sur la planète entière. Connaissant en plus "les habitudes de consommation Calédoniennes" en pareils moments, autant dire que la nuit prochaine s'annonce pour le moins, agitée. Par ailleurs les Calédoniens restent de mauvais élèves sur les routes. Le bilan des décès est là pour en témoigner avec 70 morts liés aux accidents.

En tout point du pays

Ainsi donc, le haut-commissariat a procédé ces dernières heures au renforcement de la présence de l'ordre public sur tout le territoire. En effet, il a annoncé avoir déployé pas moins de 300 gendarmes sur les trois provinces depuis le vendredi 30 décembre, ce pour tout le week-end de la Saint-Sylvestre et donc pendant la nuit du Nouvel an. Il a par ailleurs planifié 50 points de contrôle routiers. Un dispositif spécial pour un week-end spécial, toujours dans le soucis d'assurer la sécurité des usagers de la route et des citoyens en général. Cette annoncé a été faite sur les réseaux. La police nationale relaie sur sa page Fb la cartographie de ces contrôles :

Sur cette carte, les dates et la géolocalisation des contrôles routiers • ©Police nationale de Nouvelle-Calédonie

Et information pratique sur la promenade Roger Laroque où les Calédoniens ont pris l'habitude de se rassembler pour le décompte final : elle sera fermée à la circulation, de la route de l’Aquarium des lagons, au rond-point de la route de l’Anse Vata. La zone est réservée aux forces de l'ordre.