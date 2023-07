Semaine de la solidarité : des dons de lycéens au profit de la banque alimentaire

Pour la 3ème année consécutive, la semaine de la solidarité est organisée par le lycée Lapérouse, à Nouméa, et huit autres lycées de Nouvelle-Calédonie. Du 31 juillet au 4 août, les élèves sont invités à déposer des boîtes de conserve pour la banque alimentaire.

Natacha Lassauce-Cognard (Noémie Dutertre) •

Dès ce lundi, la semaine de la solidarité démarre dans neuf lycées du territoire. Objectif de cet événement : réduire les difficultés des plus démunis en effectuant des dons alimentaires. "Ça nous révoltait de voir ces personnes qui ne mangeaient pas à leur faim", commente Eloi Beaufaron, élève en 1ère au lycée Lapérouse. "Et donc on s'est associé à la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie (Banc) pour les aider à récupérer assez de boîtes de conserve pour qu'il puisse permettre à toutes les personnes de manger." À chaque récréation, les élèves peuvent donner des boîtes de conserve en faveur de la Banque Alimentaire.

"Même une boite de conserve ça peut aider"

Cet événement annuel mobilise les lycéens, y compris à Lifou, et certains réalisent l’importance du mot solidarité. "Si c'est comme l'année dernière, il y a un petit concours entre les classes, c'est bien parce que ça motive et puis c'est pour la bonne cause" commente Alan Fukui, élève en terminale. "On voit qu'il y a beaucoup de gaspillages et du coup, ça peut permettre, avec la réutilisation de cette nourriture, de donner et pouvoir aider les personnes dans le besoin", continue Patrice Goue, en terminale.

Yaëlle Garat, élève en 1ère ajoute : "c'est important que chaque personne puisse donner, même si elle n'a pas trop les moyens. Même une boite de conserve ça peut aider."

L’année dernière, à l’issue de cette semaine de la solidarité, près de 300 kilos de dons alimentaires avaient été récoltés. La BANC espère recevoir 200 kilos de plus cette année.