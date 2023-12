Sommet entre les ministres de la Défense à Nouméa, défense de circuler sur une partie de l’Anse-Vata !

Informations très pratiques, pour les automobilistes amenés à circuler à Nouméa sur la promenade Roger-Laroque, mardi et mercredi, et pour les usagers du plan d'eau juste en face. La circulation et le stationnement sont perturbés par le sommet ministériel à la Communauté du Pacifique.

Travaux de jour, chantier de nuit et maintenant, d’autres restrictions de circulation ? Longer l’anse Vata en voiture demande de la persévérance, ces temps-ci. Même si les dernières contrainte en date ne doit durer que deux jours. Le siège de la CPS à Nouméa abrite en effet le dixième Sommet des ministres de la Défense du Pacifique Sud, mardi 5 et mercredi 6 décembre. Ça signifie une concentration d’autorités politiques et militaires de la région, y compris le ministre français des Armées, le vice-Premier ministre australien et la ministre de la Défense néo-zélandaise.

À terre

Résultat : des mesures de sécurité sont mises en place sur le front de mer, à savoir la promenade Roger-Laroque, entre le carrefour avec la route de l’Anse-Vata et le giratoire de l’aquarium. Mardi et mercredi,

à partir de minuit, stationnement interdit face à la Communauté du Pacifique.

de 6 heures à la fin de l’événement sur site, prévue à 13 heures, circulation interdite sur la portion de voie concernée.

Reprise normale du trafic et du stationnement sans préavis, "au plus tard le jeudi 7 décembre".

Sur l'eau

La défense de circuler concerne aussi le plan d’eau. Aucun déplacement en mer sur deux secteurs, en face de la CPS et en face du Château-Royal où logent les délégations. “Dans ces deux zones, la navigation, le mouillage des navires et engins immatriculés, ainsi que les activités nautiques pratiquées avec des engins non immatriculés sont interdits”. Pour la CPS, l’interdiction concerne les 5 et 6 décembre, de 7 heures à 13 heures. Pour le Château-Royal, c’est le 5 décembre, de 10 heures à 22 heures, et le 6, de 10 heures à 16 heures.