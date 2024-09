Succès populaire pour le grand marché broussard de Ducos, à Nouméa

La foule était présente dès 7h ce samedi, sous Les Halles de Ducos à l'occasion du grand marché broussard. Avec une centaine d’exposants, une formule rallongée jusqu’à 16h et de nombreuses animations.

Une centaine d'exposants, soit 30 de plus que d'ordinaire, avaient coché la date dans leur calendrier. Le grand marché broussard de Ducos a tenu toutes ses promesses ce samedi 14 septembre, pour le plus grand bonheur de ses visiteurs venus nombreux.

"Je suis venue voir des légumes frais à bon prix, des fruits locaux. On aime la proximité, le choix, les animations. On avait envie de voir aussi le dépeçage de cerf et les concours", explique une cliente, de passage avec sa famille. "On regarde les prix, les produits et en fonction des coups de coeur on achète", ajoute un habitué du marché, heureux de constater que les stands sont plus nombreux que d'habitude.

Davantage de proximité

"Habituellement, nous sommes au marché de Nouméa mais il n'y a pas la même fréquentation qu'ici. Ca nous fait du bien et ça nous donne un coup de boost", explique Jade Vanhalle, commerçante venue en famille vendre du poisson, des crevettes et des rillettes de thon faites maison.

"On est plus en contact direct avec la clientèle, sans intermédiaire. Les gens sont ravis parce qu'on se remet ensemble et on se rencontre autour d'un marché", abonde Katleen Rabah. Avec la crise, cette exposante a dû se réinventer pour parvenir à écouler son maïs sucré, ses mandarines et ses pommes de terre locales.

Vers un nouveau rendez-vous hebdomadaire ?

Des Calédoniens venus de tous les coins du Caillou, c'est aussi ce que met en avant le responsable de ce rendez-vous à la chambre d'agriculture. "On a des gens des îles, de Brousse. Beaucoup d'exposants de Koumac, Bourail et Poya m'ont fait la demande, un peu moins de la côte Est", explique Arnaud Jarossay.

Une formule gagnante qui pourrait à terme déboucher sur un deuxième rendez-vous hebdomadaire. La chambre d'agriculture est actuellement en pourparlers pour que le marché broussard puisse se tenir également le mercredi après-midi.