Tentative d’incendie dans la nuit à l’université de la Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie, le site universitaire de Nouville, à Nouméa, a subi une tentative d’incendie dans la nuit de mercredi à jeudi, sur le bâtiment dédié aux lettres, aux langues et aux sciences humaines. Des locaux interdits d’accès jusqu’à nouvel ordre, par mesure de sécurité.

Tous les cours et les examens sont annulés, à Nouméa, dans le bâtiment de l’université dédié aux lettres, aux langues et aux sciences humaines. Et pour cause : dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 septembre, il a subi une tentative d’incendie criminel. "L’alerte a été donnée. Les pompiers accompagnés des forces de l’ordre sont intervenus et l’incendie a été maîtrisé", explique la présidente de l’UNC, Catherine Ris, dans un communiqué interne adressé aux étudiants et aux enseignants.

L’accès à la totalité du département lettres, aux langues et aux sciences humaines est interdit, jusqu’à nouvel ordre. L’annulation des cours et contrôles de la filière vaut pour ce matin, en attendant d’autres consignes, annoncées dans la journée.