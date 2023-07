Toutes les piscines du Grand Nouméa sont actuellement fermées

Partager :

Les bassins du Ouen Toro et du centre aquatique régional de Dumbéa ont dû fermer à cause d'imprévus. Les autres piscines de Nouméa et celle de Boulari sont quant à elles en cours de maintenance annuelle.

Cécile Rubichon •

La piscine Jacques-Mouren du Ouen Toro est temporairement fermée en raison d'un dysfonctionnement de la chaudière, annonce la ville de Nouméa sur sa page Facebook. Elle l'est depuis lundi 24 juillet. Les réparations sont en cours, "la réouverture se fera dès que possible". Sachant que les bassins doivent fermer à partir du 13 août pour la vidange et l'entretien annuel. Il n'y a donc plus d'endroit où nager à Nouméa pour le moment, la baignade étant strictement interdite sur le littoral suite aux attaques de requins. Les piscines de Rivière-Salée et de Magenta sont en effet en cours de maintenance. Jusqu'au 13 août inclus pour Magenta, jusqu'au 3 septembre pour Rivière-Salée. La piscine de Boulari l'est jusqu'à fin août pour les mêmes raisons. Quant au centre aquatique régional de Dumbéa, il a lui aussi dû fermer suite à un imprévu. Du lundi 31 juillet au dimanche 6 août inclus. Les bassins toboggan et du 25 m seront accessibles dès le lundi 7 août et le bassin de 50 m le lundi 28 août.

