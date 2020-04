F.T. •

©Province Sud ...

Avis de circulation alternée à Nouméa, sur la petite portion de route qui se situe entre la zone industrielle de Numbo et le dépôt d’hydrocarbures. Un chantier diligenté par la province Sud à partir de ce lundi et pour une durée de cinq mois. Il s’agit de reprendre la voirie et l’assainissement sur ce tronçon situé tout au bout de la route de la Baie des Dames qui traverse Ducos. Les travaux ont lieu de jour. Montant total : 185 millions CFP.