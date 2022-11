Treize lignes à l'arrêt pour une agression

Aucun bus des réseaux Néobus et Tanéo ce lundi 7 novembre. Les transporteurs l'avaient annoncé. Ils l'ont fait et reconduisent leur mouvement mardi 8 novembre. Ils entendent ainsi protester contre l'agression d'un agent du réseau survenue vendredi 4 novembre.

Valentin Deleforterie (Jean-Louis Koroma) •

C'est presqu'un rituel étant donnée la fréquence des faits. Ce lundi, les bus des réseaux Néobus et Tanéo sont restés dans leur parc à Nouméa. Et encore une fois les nombreux usagers des réseaux de transport urbain et interurbain ont du se débrouiller par leur propre moyen pour se rendre à leur travail, à l'école ou pour les courses, en l'absence de bus. Une perturbation majeure puisqu'elle concerne treize lignes cette fois et qu'elle sera reconduite mardi 8 novembre. Deux jours d'arrêt des rotations pour marquer le coup, pour dire son raz-le-bol après une agression, encore une, survenue vendredi 4 novembre. Une femme officiant comme contrôleur du réseau avait pris un sérieux coup de tête lors d'une altercation avec un client qu'elle tentait de verbaliser parce celui-ci n'avait pas de ticket. La décision d'opérer ces deux "journées mortes" avait été prise dans la foulée. Et la décision est venue de la grande direction, celle de Carsud. Philippe Accard, le directeur général délégué estime que l'entreprise est en train d'atteindre ses limites d'actions en termes de sécurité et que des solutions doivent désormais être apportées par les institutions.

Philippe Accard est au micro de Valentin Deleforterie :