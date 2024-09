Un anniversaire de hobbits célébré en Calédonie, aussi

Si le Sci-fi club a annulé la plupart de ses rendez-vous depuis les émeutes de la mi-mai en Nouvelle-Calédonie, quelques initiatives permettent encore d'échapper à la morosité grâce à l'imaginaire. Dimanche 22 septembre, un pique-nique au parc forestier de Nouméa a marqué "la Journée du hobbit", clin d'œil à l'univers du "Seigneur des anneaux".

"Bilbo et Frodon se trouvaient avoir le même anniversaire, le 22 septembre." L'information est écrite dans le premier tome de la saga Le Seigneur des anneaux. C'est donc ce dimanche, désigné "Journée du hobbit", que des fans calédoniens ont rendu hommage à l'auteur britannique J.R.R. Tolkien et à ses personnages.

La Comté au parc forestier

Le Sci-fi club a concocté un pique-nique à Nouméa et c'est le parc forestier qui a fait office de Comté, région du continent fictif appelé Terre du milieu. Une quinzaine de convives ont répondu à l'invitation, avec costumes, ustensiles et décoration. L’occasion de partager une passion. Et de s'évader, pendant quelques heures, d'une actualité chargée. Depuis les émeutes qui ont éclaté à la mi-mai, l'association qui cultive l'imaginaire a annulé la plupart de ses événements, comme le Week-end geek qui se tient d'ordinaire fin octobre, début novembre.

Ci-dessus, le reportage de David Sigal et Marion Thellier.