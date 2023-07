Un dojo solidaire au nom d'Antoine Kombouaré ouvre ses portes à Nouméa

Il se nomme "Les Kimonos du Coeur-dojo Antoine Kombouaré". Ce dojo solidaire est un lieu de vie associative, une structure sociale et éducative permettant aux habitants des tours de Magenta de pratiquer du judo et d'autres activités sportives et culturelles. Un projet d’envergure avec une enveloppe d’environ 30 millions de francs.

William Lecren (avec Lizzie Carboni) •

"C'est une histoire qui démarre avec des copains et qui s'enchaîne aussi avec des soutiens du coeur, des institutions et des partenaires privés." C'est ainsi que Laurent Calléja, le président de l'association Les Kimonos du Cœur a entamé son discours. Ce mardi soir, en présence des institutions, des partenaires sociaux et des associations, a eu lieu l’inauguration officielle du dojo solidaire, à Magenta.

Un projet commun

L’inauguration de cette nouvelle structure va permettre à l’association de développer ses activités, mais profitera aussi à la jeunesse des tours de Magenta. "C'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté mais aussi beaucoup de responsabilités, c'est pour ça que je me devais d'être là" explique Antoine Kombouaré, ancien joueur et entraîneur de football.

"On veut voir des enfants venir ici, entendre des cris... il faut que cette salle vive, il faut que cette association vive et perdure. Toutes les ethnies sont représentées, c'est la Calédonie que j'aime, que je veux voir dans le présent mais aussi dans le futur" Antoine Kombouaré, ancien footballeur

Sport, culture et éducation

Le dojo solidaire à Magenta a vocation à devenir une véritable école de la vie, et avec cette inauguration officielle, c’est une belle histoire qui se concrétise, pour Laurent Calléja, le président de l'association. "Ça fait plus d'un an qu'on est dessus, ce n'était pas simple à mettre en place mais en même temps, tout le monde a joué le jeu, c'était une belle aventure" raconte-t-il.

L'autre combat de l'association : faire vivre ce lieu avec les enfants "et respecter le code qui nous anime tous, c'est ça qui est important. De la culture, du sport, de l'éducation, du judo, des cours de musique, des cours du soirs... il y a un peu de tout" précise Laurent Calléja.

Moi j'ai eu la chance de partir sur des bons rails, mais il y a des enfants qui n'ont pas cette chance-là et nous on va essayer de leur donner un petit coup de pouce. Laurent Calléja, président des Kimonos du Cœur.

Et c’est avec l’état d’esprit, le code moral du judo et la culture des tours de Magenta que cet espace verra naître, grandir et fleurir de nombreuses activités.